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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması!

        Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması!

        Teknik direktör Şenol Güneş, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşılmalara neden olmaması adına yazılı bir açıklama yayımladı. Güneş, "Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli takımda kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması!

        Trabzon'da dün katıldığı bir etkinlikte A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesi ile ilgili verdiği cevabın yanlış anlaşılmalara neden olmaması için yazılı bir açıklama yaptı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş Güneş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Dün katıldığım etkinlikte A Milli Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum. 'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli takımda kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir.

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        Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Milli takımın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"

        NE OLMUŞTU?

        Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, Trabzon'da İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde dün öğrenciler ile bir araya gelmişti.

        Milli takım teknik direktörlük görevlendirmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

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        #sergen yalçın
        #a milli takım
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