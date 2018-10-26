Sporting Gijon - Cordoba maçı rakamları

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 26 Ekim 2018 Cuma günü Cordoba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Sporting Gijon 13 puanla 10. sırada, Cordoba 7 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Gijon, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cordoba son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da Sporting Gijon kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Cordoba kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon son haftadaki Cultural Leonesa müsabasında 4-0 kazandı.

Cordoba ise Lugo maçında 1-0 kazandı.

Sporting Gijon, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Cordoba, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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