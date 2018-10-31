Sporting Gijon - Eibar maçı ne zaman?

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Eibar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Sporting Gijon, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Eibar son 6 mücadelede 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 580 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Gijon galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Eibar galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon son hafta oynanan Real Sociedad maçında 2-2 berabere kaldı.

Eibar ise Leganes karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Sporting Gijon, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Eibar, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eibar 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ