Sur Kültür Yolu Festivali, 9 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor

1 Şurada Paylaş!









T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini etkinlikler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor

HERKESE HİTAP EDEN SÖYLEŞİLERE İLGİ YOĞUN

Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’nin haftasonu programında söyleşiler yer aldı. Festivalin ilk günü Yazar Sadık Yalsuzuçanlar, Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, 'Diyarbakır Yakın Tarihini Şiirle Yazmak' adlı söyleşisiyle Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’ndeydi. Dini sohbetlerin önemli ismi Nihat Hatipoğlu ise 'Dosta Doğru' söyleşisini Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu dinletisiyle Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirdi.

15 Ekim Pazar günü ise yine Kurşunlu Meydanı’nda Prof Dr. Mehmet Emin Ay’ın 'Ben Annemin Rüyasıyım' söyleşisi ve Mustafa Demirci dinletisi eşliğinde programda yer alıyor. 'Hamit Aytaç İzinde Hüsn-i Hat' adlı Mehmethan Akan ve İsmail Erdoğan’ın söyleşisi ise 15 Ekim’de Şehzadeler Konağı’nda, 'Prof. Dr. İdris Kadıoğlu ile Diyarbakır Divan Şiirinin Tekamülü' söyleşisi Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde. Festivalde ilk iki günün son söyleşisi 'Sesimi Duyan Var Mı?' ise Şuara Mekân’da gerçekleşti.

16 Ekim Pazartesi, Nihat Hatipoğlu takrar Diyarbakırlılarla buluşacak. Nihat Hatipoğlu 'Dosta Doğru' söyleşisini Grup Hayber ve Grup Mevlana dinletisiyle Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirecek. Prof. Dr. Oktay Bozan’ın gerçekleştireceği 'Milli Mücadele Döneminde Diyarbakır Kamuoyu' söyleşisi Dice Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde, "Bilinen Diyarbakır’ın Bilinmeyen Yönleri” söyleşisi, Şuara Mekân’da gerçekleştirilecek.