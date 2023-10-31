Haberler Kültür-Sanat Sinema Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada

Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada 'Cehennem Melekleri' (The Expendable) serisinde başrolleri paylaşan Sylvester Stallone ile Jason Statham, yeniden bir araya geldi. Stallone ile Statham'ın iş birliğine dair ayrıntılar ortaya çıktı Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:25 facebook

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Kendi kuşağının önde gelen aksiyon yıldızlarından biri olarak hafızlara kazınan Jason Statham, dört filmden oluşan 'Cehennem Melekleri' serisindeki rol arkadaşı Sylvester Stallone'un senaryosunu yazdığı "Levon's Trade" adlı yapımda başrolde yer alacak.

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Çekimlerinin Mart 2024'te başlaması planlanan "Levon's Trade" adlı filmin yönetmen koltuğunda ise 'Harsh Times', 'Fury' ve 'Suicide Squad' ile tanınan David Ayer oturacak.