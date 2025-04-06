'Tamamla Bizi Ey Aşk' AKM'de
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 7-13 Nisan haftasında Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk' oyunundan Georges Bizet'in müziğiyle tüm sınırları aşan 'Carmen' operasına birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. İşte program
NEVA’NIN SIRRI
İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Yahya Kemal’in “Çok kişi anlamaz eski mûsikîmizden, ondan anlamayan hiçbir şey anlamaz bizden” beytinden mülhem, Hafız Post’tan Itrî’ye, Dede Efendi’den Cüneyt Kosal’a esrarlı musikimizin nevâ perdesi etrafında şekillenmiş “dinî, klâsik ve saz mûsikîsi” formlarından eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.Neva’nın Sırrı; 8 Nisan 2025 saat 20.00 AKM Tiyatro Salonu’nda.
ŞEDARABAN FASLI VE SOLO ŞARKILAR
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu “Şedaraban Faslı ve Solo Şarkılar” konseriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Solistler; Elif İnce, Merve Ceren Tağayer, Şennur Dinleyen, Ali Mert Paşalı, Burak Adaş ve Sait Berker Seymenoğlu’nun seslendireceği şarkıların sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor.Şedaraban Faslı ve Solo Şarkılar-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 9 Nisan 2025 saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda.
TRT İSTANBUL RADYOSU CAZ ORKESTRASI KONSERİ
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası tarafından gerçekleşen konserde solist Sibel Köse müzikseverlerle buluşacak. Şef Cem Tuncer yönetimindeki konser Atatürk Kültür Merkezi’nde cazseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası; 10 Nisan 2025 saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.
CARMEN
İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Georges Bizet'in müziğiyle tüm sınırları aşan “Carmen” Operası, özgürlüğün ve tutkunun hikâyesini çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Sevmenin de sevilebilmenin de cesaret gerektirdiğini en trajik haliyle anlatan Carmen, izleyiciyi 19. yüzyıl İspanya’sına götürerek, bir aşkın nasıl tutku ile başlayıp bağımlılığa ve trajediye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Güçlü olduğu kadar başına buyruk, baştan çıkarıcı olduğu kadar özgürlüğüne düşkün Carmen’in hikâyesi, Don José’nin gözünde bir tutku fırtınasına dönüşerek onu geri dönülmez bir sona sürüklüyor. Carmen-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 10 Nisan 2025 saat 20.00, 12 Nisan 2025 saat 15.00’te Telekom Opera Salonu’nda.
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ
TAMAMLA BİZİ EY AŞK
Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk”, tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne müthiş bir güldürü sunuyor. “Buruşmuş gönül ilişkileri ve evlilikler nasıl ütülenerek eski düzgün haline getirilmeli?” gibi konuları işleyen keyifli oyunda; seyircilere bu işin sırları açılıyor ve terapi yöntemleri sergileniyor. Tamamla Bizi Ey Aşk-Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu; 11 Nisan 2025 saat 20:30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda.
YENİ TÜRKÜ
Events Across Turkey’in (EAT) organizasyonunu yaptığı İstanbul Night Flight, 2025 yılında da starları ağırlamaya devam ediyor. “NIGHT is VIBE” adını taşıyan organizasyon Yeni Türkü’yü Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşturacak.Yeni Türkü; 12 Nisan 2025 saat 22.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.
TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ/CHANSONS D’AMOUR
Cumartesi sabahlarının klasiği Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nin 12 Nisan temsilinde, tenor Aykut Yılmaz yorumu ile ölümsüz Fransız aşk şarkıları AKM’de yankılanacak. Türkçe sözlerle de hafızalarda yer eden birçok şarkı, interaktif gerçekleşecek konserde yer alacak. Seyirciler de konserin bir parçası olarak şarkılara eşlik ediyor.Chansons D’amour; 12 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.
ÖNÜM ARKAM DUYGULARIM SOBE
Hayali; tıpkı bir korsan gibi maceralı denizlere yelken açmak olan yedi yaşındaki Deniz’in annesinin anlattığı masalla başlayan tiyatro oyunu, ‘’sonsuz bir mutluluğun’’ ihtimalini sorguluyor. Deniz’in uykuya dalmasıyla, duygularını temsil eden figürler birer birer belirmeye başlar. Şaşkınlık ona hayatın renklerini ve merakın gücünü gösterirken, korku cesaretin kapısını aralar, öfke kendini ifade etmenin anlamını öğretir. Mutluluk ise çok oyunbazdır, biz tam onu yakaladık derken gider başka bir yere saklanır, saklandığı yerden bize göz kırpar. Oyunda; Her bir duygu, kendi önemini anlatırken Deniz’e rehberlik eder; böylece Deniz hem duygularını daha yakından tanır hem de kendini keşfetmenin büyülü bir yolculuğuna çıkar. Önüm Arkam Duygularım Sobe; 13 Nisan 2025 saat 12.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.
AKM PAZAR RESİTALLERİ/RAVEL 150 YAŞINDA
Ünlü Fransız besteci Maurice Ravel, 150. doğum yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek konserle anılacak. “AKM Pazar Resitalleri/Ravel 150 Yaşında” konserinde bu müzik dâhisinin en önemli eserlerinden “Gaspard de La Nuit”’in yanı sıra Chopin, Haydn, Bartók ve Ahmet Adnan Saygun’un eserleri dinleyiciyle buluşacak.AKM Pazar Resitalleri/Ravel 150 Yaşında; 13 Nisan 2025 saat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda.
AYDINLIKEVLER
Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ile Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öyküye sahip oyun; Aydınlıkevler’de yaşayan Amerika’ya karşı bir babaannenin ekseninde gelişiyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan, Serdar Biliş tarafından yönetilen Aydınlıkevler’de; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp ve Ömer Güneş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Aydınlıkevler; 13 Nisan 2025 saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.
“RENKLERİN SESSİZ DİLİ; SANAT İYİLEŞTİRİR
“Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir Ceren Gökçe Bireysel Sergisi”, genç sanatçı Ceren Gökçe’nin sanatsal dünyasını keşfetmek ve otizmli bireylerin sanattaki gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin (ODEDDER) hayata geçirdiği sergide, Gökçe’nin özgün çizimlerinden oluşan 56 eser yer alıyor. Sergi kapsamında satışa sunulacak eserlerden elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak. Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir; 2-8 Nisan 2025 saat 11:00-18:00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da.
WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU
Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda.
PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN
AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de.