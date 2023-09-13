Tamino'nun Türkiye turnesi başlıyor

Türler ve kültürler arası geçişleriyle özgünlüğünü her şarkısında hissettiren, dünyada ve Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamino yeniden Gezgin Salon’un konuğu olarak Türkiye’de. Yıldız isim, N Kolay’ın katkılarıyla, 13 Eylül Çarşamba Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi Çim Amfi’de; 14 Eylül Perşembe İzmir Arena’da, 17 Eylül Pazar ise İstanbul Parkorman’da sevenleriyle buluşacak.

Tamino’nun öncesinde Belçika’nın yükselen alternatif rock müzisyeni Loverman ile disiplinler arası melodileriyle Taycan sahnede olacak.

Büyük ilgiyle karşılanan Gezgin Salon: Tamino Türkiye Turnesi konser biletleri passo.com.tr, ve İKSV ana gişede satışta.