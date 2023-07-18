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        Tamino, Gezgin Salon'ya Türkiye turnesinde

        Salon İKSV'nin konuğu olarak İstanbul'da verdiği her konseriyle şehir efsanesine dönüşen Tamino, Türkiye Turnesi'ne hazırlanıyor. Ankara ve İzmir'in ardından İstanbul'da finalini yapacak 'Gezgin Salon: Tamino Türkiye Turnesi' için biletler 19 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak.

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        Giriş: 18.07.2023 - 09:29
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        Tamino, Gezgin Salon'la Türkiye turnesinde
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        2018’de Salon İKSV’de ilk Türkiye konserini verdiğinden bu yana dinleyicileriyle sıkı bir bağ kuran ve müziğiyle herkesin kalbine dokunan Tamino, hayranlarıyla buluşmak üzere yeniden Gezgin Salon’un konuğu oluyor. Müziği İstanbul’da çok sevilen ve bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan Tamino, “Habibi” ve “Indigo Night” gibi sevilen parçalarını hep bir ağızdan söylemek için, büyük turnesiyle Türkiye’ye geliyor.

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        Tamino, 13 Eylül Çarşamba Ankara, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi Çim Amfi’de, 14 Eylül Perşembe İzmir Arena’da, 17 Eylül Pazar İstanbul, Parkorman’da hayranlarıyla buluşacak.

        Mısır’ın en ünlü şarkıcılarından ve film yıldızlarından Muharrem Fouad’ın torunu olan Tamino'nun Türkiye turnesinin biletleri 19 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da satışa çıkacak.

        Öğrenciler genel satış ile beraber sınırlı sayıda 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

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        #İKSV
        #Salon İKSV
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        #turne
        #müzik
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