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Olgun Özdemir’in yönettiği 'Tatlı Süt Köpüğü', 44'üncü Moskova Uluslararası Film Festivali’nin 'Dünya Sineması' bölümünde gösterilecek. Film, aynı zamanda eylülde düzenlenecek olan 18'inci Kazan Uluslararası Film Festivali’nde ana yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

Türk - ABD ortak yapımı olan filmin başrollerini İran asıllı oyuncu Rojin Altın, Baki Çiftçi, Kosovalı oyuncu Arbnora Ademaj ve Tolga Güleç paylaşıyor. Filmin senaristliğini ise Olgun Özdemir ile Yağmur Türkan Caner ve Zahid Çetinkaya üstlendi.

Filmin Konusu: İngiltere’den Türkiye’ye dönen bir kadının, travmalarıyla yüzleşmekten kaçan bir adamla yollarının kesişmesi ile birlikte faili meçhul bir yazarın yarım kalan kitabını tamamlama çabalarını ele alıyor. Bu çabalar sonucu gerçeklerin üzerindeki tozlu perde aralanmaya başlıyor.