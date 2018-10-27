Tenerife - Alcorcon maçı rakamları

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Tenerife, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Alcorcon takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Tenerife 9 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Alcorcon 21 puanda ve 2. sırada. Tenerife son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Alcorcon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 389 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tenerife kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Alcorcon sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Tenerife son hafta oynanan Huesca maçında 3-0 yenildi.

Alcorcon ise Osasuna maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tenerife, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Alcorcon, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alcorcon 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ