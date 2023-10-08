'Tereddüt Çizgisi', 'En İyi Film' dalında ödül kazandı
'Tereddüt Çizgisi', Zürih Film Festivali'nin ana yarışma bölümünden 'En İyi Film' dalında ödül kazandı
Dünya prömiyerini 80'inci Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden 'En İyi Film' dalında ödülle döndü. Dünyanın dört bir yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan ‘Tereddüt Çizgisi’, en iyi film ödülüne verilen 'Golden Eye Ödülü’nü kazandı.
Ödül törenine katılan yönetmen Selman Nacar sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi: Öncelikle festivale ve kıymetli jüriye takdirleri için teşekkür ederim. Böyle güzel anlar insana zorlu sinema yolculuğunda umut ve güç veriyor. Umarım film bu vesileyle daha çok insanla buluşur ve izleyenleri bugün daha da çok ihtiyaç duyduğumuz adalet kavramı üzerine düşündürtür.
Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, 'Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.
Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Filmin dünya haklarını Shoplifters, The Square ve A War gibi uluslarlarası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures aldı. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.