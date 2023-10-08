'Tereddüt Çizgisi', 'En İyi Film' dalında ödül kazandı

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Dünya prömiyerini 80'inci Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden 'En İyi Film' dalında ödülle döndü. Dünyanın dört bir yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan ‘Tereddüt Çizgisi’, en iyi film ödülüne verilen 'Golden Eye Ödülü’nü kazandı.

Ödül törenine katılan yönetmen Selman Nacar sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi: Öncelikle festivale ve kıymetli jüriye takdirleri için teşekkür ederim. Böyle güzel anlar insana zorlu sinema yolculuğunda umut ve güç veriyor. Umarım film bu vesileyle daha çok insanla buluşur ve izleyenleri bugün daha da çok ihtiyaç duyduğumuz adalet kavramı üzerine düşündürtür.