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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tereddüt Çizgisi'ne 'En İyi Film' ödülü

        'Tereddüt Çizgisi'ne 'En İyi Film' ödülü

        'Tereddüt Çizgisi', Akdeniz sinemasına odaklanan 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde 'En İyi Film' ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:34
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        'En İyi Film' ödülünü kazandı
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        Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde yapan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Akdeniz sinemasına odaklanan 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Akdeniz bölgesinden seçilen 7 filmin yarıştığı bölümde ‘Tereddüt Çizgisi’, en iyi filme verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.

        Zürih, Free Zone ve Aras Film Festivallerinden ödüllerle dönen, Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, 'Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022'de Uşak’ta gerçekleştirildi. Filmin dünya haklarını Shoplifters, The Square ve A War gibi uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures aldı. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

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        #Tereddüt Çizgisi
        #Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali
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