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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Tereddüt Çizgisi, Venedik Film Festivali'nde!

        Tereddüt Çizgisi, Venedik Film Festivali'nde!

        80. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:01
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        Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi yapıldı.

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        Gösterim öncesi düzenlenen etkinliğe filmin yönetmeni Selman Nacar ile filmin oyuncuları katıldı.

        (Selman Nacar)

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        Selman Nacar'ın yazıp yönettiği Tereddüt Çizgisi'nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        (Tülin Özen)

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        Filmde Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

        (Tülin Özen)

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        80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

        (Oğulcan Arman Uslu)

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        (Erdem Şenocak)

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        (Selman Nacar)

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        (Selman Nacar)

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        (Oğulcan Arman Uslu)

        #Tereddüt Çizgisi
        #Venedik Film Festivali
        #haberler
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