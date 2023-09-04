Tereddüt Çizgisi, Venedik Film Festivali'nde!
80. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi gerçekleşti
Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi yapıldı.
Gösterim öncesi düzenlenen etkinliğe filmin yönetmeni Selman Nacar ile filmin oyuncuları katıldı.
(Selman Nacar)
Selman Nacar'ın yazıp yönettiği Tereddüt Çizgisi'nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.
(Tülin Özen)
Filmde Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.
(Tülin Özen)
80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.
(Oğulcan Arman Uslu)
(Erdem Şenocak)