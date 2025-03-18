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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'The Annesi Ninja'nın çekimleri başladı

        'The Annesi Ninja'nın çekimleri başladı

        Sinan Yabgu Ünal'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı, 'The Annesi Ninja' filminin çekimleri Avşa Adası'nda başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:07
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        'The Annesi Ninja'nın çekimleri başladı
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        Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı, Avşa adasında çekimleri başlayan The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi.

        Yapımcılığını Alper Aydın’ın üstlendiği Sev Yapım imzalı sanat filmi The Annesi Ninja filmini senaryosunu da kaleme alan Sinan Yabgu Ünal yönetiyor. Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip başarılı oyuncu Özge Gürel'in başrolü Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan ile paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Sonbahar, Atiye, Şahsiyet, Boğa Boğa gibi yapımlara imzasını atan Feza Çaldıran yapıyor. Filmin müziklerini ise Korhan Futacı Londra’da hazırlayacak.

        "Çıkar konuşunca, vicdan susar!"

        Yazar Cemil Meriç'in “Çıkar konuşunca, vicdan susar” sözünü sorgulatacak olan filmin konusu ise şöyle; "İki sevgili Kerim (Fatih Gühan) ve Melis (Özge Gürel), Kerim’in annesiyle ve eski aşkıyla anılarının dolu olduğu adaya, iki günlüğüne tatile gelirler. Ancak o iki günlük tatil sadece iki saat sürecektir. Bu kısa sürede Kerim, başka birinin vicdanını sorgularken, kendi vicdanıyla sert bir şekilde yüzleşir. Melis’i ise bambaşka bir süreç beklemektedir; duygularına mı yoksa aklına mı teslim olacaktır. Adadaki anıları ikisinin hayatında da gerilimi bol izler bırakacaktır.

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        #Fatih Gühan
        #Özge Gürel
        #The Annesi Ninja
        #avşa adası
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