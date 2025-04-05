Hem yurt içinde hem de yurt dışında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru”, “Sarmaşık” ve “Kelebekler” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olan “Kelebekler” aynı zamanda tarihi bir başarıya da imza atmıştı. Karaçelik, İngilizce kaleme aldığı ve dünya çapındaki ödüllü oyuncularla, tamamı yurtdışında çekilen yeni filmiyle de genç sinemacılar için umut ve örnek teşkil etmeye devam ediyor.

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Orijinal adı “Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” olan “Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi”, Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü, İngilizce çektiği ilk film. Dünya prömiyerini, geçtiğimiz yaz New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nde yapan ve festivalde Seyirci Ödülü’nü kazanan “Saykoterapi”, 4 Nisan’da aynı şehirde vizyona girdi. Film, vizyon öncesinde 2 ve 3 Nisan tarihlerinde Karaçelik’in yanı sıra filmin başrol oyuncuları ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun da katılımıyla gerçekleşen iki özel gösterimde seyircilerden tam not aldı.