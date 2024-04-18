Transformers One'ın fragmanı uzaydan yayınlandı

Paramount Pictures, Transformers One'ın fragmanını, uzayın uçsuz bucaksız boşluğunda başarıyla yayınladı.

Paramount, filmin yıldızı Chris Hemsworth'un Instagram hesabı üzerinden uzay aracının fırlatılışını ve ardından fragmana ilk bakışı canlı olarak aktardı.

Başrollerini Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı animasyon filmi, bizi Transformer'ların ana gezegeni Cybertron'a geri götürüyor.

Öte yandan Transformers One, 40 yıl sonra çekilen ilk animasyon Transformers filmi.

Transformers markasının 40. yıl dönümünü kutlamak için çekilen film, Optimus Prime ve Megatron'un kardeş ve müttefikken nasıl ezeli düşman haline geldiklerini anlatıyor.