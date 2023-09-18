"Saf" terimi umut verici geliyor. Ancak bu yalnızca üründe başka içerik maddelerinin veya yağların olmadığı anlamına gelir.

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Saf zeytinyağı aslında sızma zeytinyağından daha düşük bir kalitedir ve en sağlıklısı olarak kabul edilir çünkü zeytinlerde vücutta bir antioksidan görevi gören doğal bir bitki bileşiği olan polifenollerin en yüksek konsantrasyonuna sahiptir.