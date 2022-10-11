"Tüm dünya kadınları, asla yalnız değilsiniz... Gücünüzü unutmayın." 0:00 / 0:00

Tanrıça Kybele'den Bizans imparatoriçesi Theodora'ya, Amazonlardan Hürrem Sultan'a, Nilüfer Hatun'dan Halide Edip Adıvar'a Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine damga vurmuş kadınlar 'Ben Anadolu' oyununda Ayça Bingöl'ün başarılı performansıyla dile geliyor. İş Sanat'ın Antik Sahne ismini verdiği etkinlik çerçevesinde sergilenen oyun, Türkiye İş Bankası’nın destek olduğu arkeolojik kazıların sürdüğü antik kentlere konuk oluyor.

ZORLAYICI BİR YOLCULUK

Güngör Dilmen’in kaleme aldığı oyunun kendisinde uyandırdığı ilk duyguları sorumluluk ve heyecan olarak tanımlayan Ayça Bingöl hazırlanma sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Büyük bir sorumluluk, heyecanlı ve zorlayıcı bir yolculuk olduğu duygusuyla başladı her şey. Sonra çalışmak, çalışmak, çalışmak… Ağır bir yük vardı kaldırmam gereken, destek ekipleriyle birlikte- bütün kız kardeşlerim- kaldıraç olduk birbirimize… Sonrasını izlediniz ne güzel:)"

"HAYALLERİMİZ BİRLEŞTİ"

"Zamanımız altı bin yıl... Sahnemiz bütün Anadolu..." sözleriyle başlayan oyunda art arda pek çok kadın karakteri canlandıran Bingöl pandemi döneminde başlayan provaların online olmasının zorluklarından bahsediyor:

"Pandemi döneminde online provalarla başladık yönetmenimiz Görkem Yeltan ile birlikte. Yapımcımız Feri Baycu , ben ve Görkem farklı şehirlerdeydik ama hayallerimiz birleşti Ben Anadolu’da. Ege kıyılarında kısa filmler çektik, dijital dekoru editleyen büyük bir grup çalışma arkadaşlarımız vardı. Sonra fiziken buluştuk, birleştirdik parçaları. Unutulmayacak bir tecrübe oldu tüm prova süreci, gerçekten pandemi ortamında çalışmak başlı başına zordu."

HER SEFERİNDE BAŞKA BİR KADIN

'Ben Anadolu'da birbirinden güçlü kadın karakterler binlerce yıllık Anadolu tarihine ışık tutarken Ayça Bingöl hem bir kadın hem de bir oyuncu olarak deneyimlerini, yaşanmışlıklarını yansıtıyor sahneye: "Sanki her oynadığımda başka bir kadın karakter o gece daha çok değiyor ruhuma. Bir gece Kybele bir gece Nilüfer hatun gibi… Ben değil de onlar beni seçiyormuş gibi..."

"Sahne kondisyonu gerektiren bir oyun olduğu ortada. 1996 senesinden beri neredeyse her sezon sahnede olabildim. Bu süreçte biriktirdiğim tüm deneyimlerim ve yaşanmışlıklarımın üstüne basıp, onlardan el alarak çalışmaya devam ettiğim bir oyun oldu Ben Anadolu. Oyunculuk serüvenimde önemli bir yer ediniyor."

"ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ, GÜCÜNÜZÜ UNUTMAYIN"

Son zamanlarda baskı ve zulme karşı giderek daha fazla direnen kadınlar İran'dan sesleniyor tüm dünyaya. Oyuncu Ayça Bingöl İran'daki ve tüm dünyadaki kadınlara Tanrıça Kybele'nin sözlerinden yola çıkarak şöyle sesleniyor: "Cesaretlerinin ve mücadelelerin önünde saygıyla eğiliyorum. Onlara yalnız olmadıklarını, benim de onların sesi olduğunu söylemek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceklerini çok iyi biliyorum..."

'Birlikte yaşamayı bir öğrenebilsek.

Benim memelerim, benim cömert memelerim bütün

çocuklarıma yeter.

Görünümlerim….

Sonsuz görünümlerim…'

"Tüm dünya kadınları asla yalnız değilsiniz. Gücünüzü unutmayın."