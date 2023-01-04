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Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’

Sanatçı Turan Büyükkahraman’ın renklerin gizemli dünyasının kapılarını araladığı ‘Renk Titreşimleri’ adlı resim sergisi 31 Ocak’a kadar Trump Art Gallery’de gezilebilir.

Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’
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‘Renk Titreşimleri’ sergisini “Renklerin gizemli dünyasının kapılarını aralamaya çalıştım” sözleriyle özetleyen sanatçı Turan Büyükkahraman,“Kâinat, sonsuz mesafeler içerse de her zerresinde iletişimi kolaylayan ve tüm sistemlerin anlayabileceği türden bazı sembolik diller kullanır. Müzik, koku, titreşim, sayılar, harfler, frekans, renkler sadece hatırlayabildiklerim” diyor.

Her rengin titreşim, frekans ve kendine ait bir manyetik imzasının olduğunu belirten Turan Büyükkahraman, “Bu imza, kâinatın her zerresine vurulmuş bir mühür niteliğindedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan ‘renklerin sembolik kullanımı’ gerçekte bir öğretidir. Kurallarını insani zevklerin belirlediği ve ruhi sezgilerin süslediği içsel bir öğreti” diyerek şöyle devam ediyor:

“Renk sembolizmi, farklı coğrafyalarda değişkenlik gösterse de birçok kültürde benzer ifadelere sahiptir. Binlerce yıldır, renklerin insanlar için değeri ve önemi sanatçılar ve bilgeler tarafından gerek madde dünyasının gerekse ezoterik öğretilerin sanatsal ve manevi eserlerinde yer bulmuştur. Ayrıca renklerin insan psikolojisine etkisi de bilimsel olarak ispatlanmıştır. Canlılar dünyasındaki yadsınamaz subliminal etkisi, yüzyılımızın başlarında ortaya konan kuantum kuramıyla daha da desteklenmiştir. Bu etki, zerreler arası gizli ve gönüllü anlaşmadır ki asla bir zihin zaptı değildir. Kuantum kuramının ortaya koyduğu ‘her şey bir şeyle etkileşir’ yasasının en güzel örnekleri, renklerin sembolizminde kendini özgürce gösterir; doğa mucizesi olan renklerin büyülü dansını sanata ve yaşamın her anına taşır ve ilahi oluşumun varlık delillerinden biri olan renk sembolizminde kendini apaçık ortaya koyar. Bu mucizevi görsel şölenin, tüm öğretilerin içerisindeki saklı bilgilerin, manevi ve ruhsal çalışmaların, ilahi ve fiziki düzenin sadece küçük bir yansıması.”

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ocak 2023 tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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