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Yunan unsurlarınca geri itilen 199 düzensiz göçmen kurtarıldı 0:00 / 0:00

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 136 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Menderes ilçesi Özdere açıkları ile Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.