'Türk Milliyetçiliği' belgeseli Youtube'da

Akademisyen Levent Özmen'in Türk Milliyetçiliğinin Osmanlı’dan günümüze olan gelişimini yazılı ve görsel belgelere dayalı olarak, titiz bir çalışmayla incelendiği “Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü Hareket” konulu belgeseli 3 bölüm halinde Youtube’da yayınlandı.
Türk Milliyetçiliğinin Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkış şartları, 3 Mayıs 1944 olayları, 1980 ihtilali ve sonrasıyla, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölümü sonrası süreçlerin de ele alındığı “bütünleştirici ve kapsayıcı bir milliyetçilik”anlayışının sunulduğu belgesel, günümüzdeki tartışmalara da ışık tutuyor.
1.Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=eft_NYDxVTg
2. Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=QxXwcuQkefU
3. Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=bQtIAWVrjvs
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