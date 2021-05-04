'Türk Milliyetçiliği' belgeseli Youtube'da

4 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ duyurdu!



Akademisyen Levent Özmen'in Türk Milliyetçiliğinin Osmanlı’dan günümüze olan gelişimini yazılı ve görsel belgelere dayalı olarak, titiz bir çalışmayla incelendiği “Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü Hareket” konulu belgeseli 3 bölüm halinde Youtube’da yayınlandı.

Türk Milliyetçiliğinin Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkış şartları, 3 Mayıs 1944 olayları, 1980 ihtilali ve sonrasıyla, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölümü sonrası süreçlerin de ele alındığı “bütünleştirici ve kapsayıcı bir milliyetçilik”anlayışının sunulduğu belgesel, günümüzdeki tartışmalara da ışık tutuyor.

1.Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=eft_NYDxVTg

2. Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=QxXwcuQkefU

3. Bölüm : https://www.youtube.com/watch?v=bQtIAWVrjvs