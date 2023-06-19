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Türk tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu ile ilk kez Uruguay'da

Oyunları 37 dile çevrilen ve 40’a yakın ülkede sahnelenen Tuncer Cücenoğlu Türk tiyatrosunu tek başına dünyaya taşımaya devam ediyor.

Türk tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu ile ilk kez Uruguay'da
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HABERTURK.COM

Birçok ülkede olduğu gibi Uruguay’da da sahnelenecek ilk Türk oyun yazarı olan Cücenoğlu’nun kaleme aldığı son oyun “Brutus ya da Jul Sezar’ın Katli” Latin Amerika tiyatrosunun en önemli isimlerinden Raùl Rodríquez Da Silva’nın yönetmenliğinde Uruguay’da provalara başladı.

Da Silva, “Türk Tiyatrosunun dünyadaki en önemli ve güçlü temsilcisi” dediği Tuncer Cücenoğlu’nun fotoğrafını da duvara asarak provalara dahil etti. Stanislavski üzerine dünyada çalışmalar yapan 3 kişiden biri olan Da Silva İstanbul’a gelerek Cücenoğlu’nun mezarını da ziyaret etti.

Tuncer Cücenoğlu’nun Latin Amerika’da Uruguay ile başlayan yolcuğu hız kesmeden devam edecek. Cücenoğlu’nun eserleri, Şili, Arjantin, Küba, Meksika gibi birçok Latin Amerika ülkesinde de tiyatroların repertuvarlarına alındı.

“Brutus ya da Jul Sezar’ın Katli” Hakkında:

Brutus’un bir hain mi yoksa bir kahraman mı olduğunu sorgulayan oyun, 2018 yılında yazıldı. Dünya prömiyeri 2018’de Gürcistan Ahkmeteli Tiyatrosu tarafından gerçekleştirildi. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Macarca, Rumence, Makedonca, Rusça, Özbekçe ve Başkortça’ya çevrildi.

Tuncer Cücenoğlu Hakkında

50 yıllık sanat hayatında 26 oyun kaleme almış, dördü yurt dışından olmak üzere 33 ödül kazanmıştır.

Oyunları ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, İran, Pakistan, Hindistan, Rusya Federasyonu, Hakas Cumhuriyeti, Tataristan, Başkordistan, Adige Cumhuriyeti, Dağıstan, Çeçenistan, Çuvaşistan, vb. ülkelerde yaygın olarak sahnelenmiş / sahnelenmektedir.

OYUNLARI

Kördövüşü, Öğretmen, Yeşil Gece, Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya, Biga-1920, Kumarbazlar, Yıldırım Kemal, Kızılırmak, Helikopter, Ziyaretçi, Matruşka, Şapka, Boyacı, Neyzen, Çığ, Sabahattin Ali, Ah Bir Yoksul Olsam, Tiyatrocular, Che Guevara, Mustafam Kemalim, Gece Kulübü, Kadın Sığınağı, Fosforlu Cevriye İstanbul Sokakları, Brutus Ya da Jul Sezar’ın Katli.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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