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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye, "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildi

        Türkiye, "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildi

        Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylama ile komite üyesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 20:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:03
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        Türkiye "Dünya Miras Komitesi" üyesi oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'nın başkenti Paris’te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylama ile komite üyesi olduğunu açıkladı

        Türkiye 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adayları ile ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak.

        Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Dünya Miras Komitesi
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #haberler
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