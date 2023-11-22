Türkiye, "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildi Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylama ile komite üyesi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'nın başkenti Paris’te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylama ile komite üyesi olduğunu açıkladı

Türkiye 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adayları ile ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak.

Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı.

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