Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan ilkbahar okuma listesi

Çağdaş Dünya Edebiyatı

YÖRÜNGEDE

Samantha Harvey

Çeviren: Püren Özgören

İngilizce edebiyatın en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü’nü 2024 yılında Samantha Harvey’e kazandıran Yörüngede (Orbital), görkemi ve şiirselliğiyle okuru Dünya’nın, yaşamın ve insanlığın mucizesine tanık olmaya ve hayran kalmaya davet ediyor.

Uzay araçları içinde dünyanın yörüngesi etrafında dönen altı astronot: Nell, Roman, Anton, Pietro, Chie ve Shaun. Görevleri meteorolojik veriler toplamak, bilimsel deneyler yapmak ve insan bedeninin limitlerini test etmek. Ama hepsinden fazlası, gözlemlemek. Yörüngede günde on altı gündoğumu ve on altı günbatımına şahit olurken kıtaları aşıyor, buzullar, çöller, dağ zirveleri ve engin okyanuslar geçiyor, mevsimleri bir bir arkalarında bırakıyorlar fakat ne kadar uzak olursa olsun Dünya’nın süregiden çekiminden alamıyorlar kendilerini. Chie, annesinin ölüm haberini alırken bir yandan amansız bir tayfun sevdiklerini tehdit ediyor; insan hayatının kırılganlığı sohbetlerinin, korkularının, rüyalarının başlıca konusu oluyor. Uzay boşluğunda süzülen insanlığımız üzerine yazılmış anlamlı ve dokunaklı bu roman, doğaya ve gezegenimize yönelen eşsiz bir bakış sunuyor.

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Biyografi

CENGİZ HAN

Frank McLynn

Çeviren: Özgür Özol

Cengiz Han hiç kuşkusuz tarihin gördüğü en büyük fatihti. İmparatorluğu, en parlak döneminde, Pasifik Okyanusu’ndan Orta Avrupa’ya kadar uzanıyor, Çin, Rusya ve Ortadoğu bu imparatorluğun toprakları arasında yer alıyordu. Orta Asya steplerinden çıkan bu göçebe komutan nasıl olmuş da böylesine muazzam bir güce erişmiş, askeri başarıları ve fetihleriyle Büyük İskender, Iulius Caesar ve Napoléon Bonaparte gibi isimleri bile gölgede bırakmıştı? Kimileri tarafından Rönesans’ın yolunu hazırlamıştır diye övülen, kimileri tarafından ise geçtiği topraklarda taş üstünde taş bırakmayan kanlı bir katil olmakla suçlanan Cengiz Han gerçekte kimdi? Soluk kesici muharebe anlatılarını zengin bir kültürel arka plan tasviriyle birleştiren Frank McLynn, Moğolların dünyasını bütün renkleriyle gözümüzde canlandırırken, asıl adı Temuçin olan bu büyük liderin toplum dışına itilmiş bir çocukluktan Cengiz Han olmaya nasıl tırmandığını insanlık tarihindeki en büyük fetihlerin öyküsüyle bir arada anlatıyor.

REKLAM Anı GELİBOLU’DA BİR YIL – FOTOĞRAFLAR, KARTPOSTALLAR VE PROPAGANDA KARTLARINDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ Başar Eryöner Sonuçlarıyla sadece kendi coğrafyasını değil, dünya tarihini de etkilemiş Çanakkale muharebelerinin 110. yıldönümünde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın okuyucularına sunduğu bu albüm, Osmanlı ordusunun seferberlik faaliyetlerinden başlayarak deniz muharebeleri, çıkarma harekâtı, kara muharebeleri, tahliye, mütareke günleri ve işgal dönemiyle savaş propagandasına dair fotoğraf ve efemeralardan oluşan, bir kısmı şimdiye kadar görülmemiş veya nadir rastlanabilecek görsel malzemeyi bir araya getirerek Çanakkale zaferinin görsel tarihine sıra dışı bir katkı sağlıyor. İnceleme-Araştırma REKLAM 11. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA RUS EDEBİYATI TARİHİ Ataol Behramoğlu İnsanlık düşünce tarihinin en heyecan verici, en yaratıcı ve tartışmaya en açık alanlarından biri Rus edebiyatı tarihidir. Alanının büyük uzmanı Ataol Behramoğlu’nun bir ömür boyu emek verdiği çalışması, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan okurla buluşuyor. Başlangıç dönemleri olan 11. yüzyıldan 21. yüzyıl başlarına kadar bin yıllık bir süreyi kapsayan 616 sayfalık eser, bir ansiklopedi ya da antoloji olarak değil, Behramoğlu’nun Rus edebiyatına, akımlara, olgulara, tek tek yazarlara ve ürünlere bakışının, kişisel değerlendirmelerinin de yer aldığı özgün bir yapıt olarak sunuluyor. 20. YÜZYIL AVRUPA İKTİSAT TARİHİ Ivan T. Berend Çeviren: Serpil Çağlayan Avrupa iktisat tarihinin önde gelen isimlerinden Ivan T. Berend, 20. yüzyılın başlangıcından günümüze ekonomik rejimleri ve uygulamalarını çeşitli yönleriyle ele alan öncü eserinin güncellenmiş yeni baskısında, 2008 finansal-ekonomik krizinin sebepleri ve etkileri de dahil, yakın dönemdeki olayları da kapsayan bir güncelleme yapıyor. Berend’in çalışması krizleri, devrimleri, savaşları ve benzersiz teknolojik başarılarıyla tam bir “aşırılıklar çağı” olan 20. yüzyılı, Avrupa’daki çeşitli iktisadi rejimlerin yükseliş ve düşüş süreçleri üzerinden inceliyor. 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, “laissez faire” rejiminden Keynes’çi müdahalelere, totaliter sistemlerin ekonomik dirijizminden karma ekonomiye ve refah devletinin yükselişine, en nihayetinde de küreselleşmeye, 2008 krizinin ardından Avrupa’nın son dönemdeki ekonomik sorunlarına uzanan, Avrupa’nın iktisadi gelişiminin bütüncül, kıyaslamalı bir anlatısını sunuyor. İktisat tarihini siyasal tarihle iç içe ve son derece kolay okunacak bir şekilde anlatan bu kitap, Avrupa’nın çeşitli bölgeleri arasındaki karşılaştırmalı yaklaşımı ve neden-sonuç ilişkilerindeki parlak yorumlarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

REKLAM Modern Klasikler Dizisi AH Q’NUN GERÇEK HİKÂYESİ – BİR DELİNİN GÜNLÜĞÜ Lu Xun Çevirenler: Giray Fidan – Aylin Yılmaz Şaşmaz – Çile Maden Kalkan Modern Çin edebiyatının kurucularından Lu Xun, “sıradan Çinli” Ah Q üzerinden hem klasik Konfüçyüsçü Çin’e hem de 1911 Devrimi’ne hiciv dolu bir bakış atıyor. 1921’de yayımlanan Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi, modern Çin edebiyatının en sevilen klasiklerinden biri kabul ediliyor. Etrafındaki herkesin onu yemeyi planladığı sanrısına kapılan bir adamı odağına alan Bir Delinin Günlüğü (1918) ise yazarın imzalı yayımladığı ilk öyküsü olarak, 4 Mayıs Hareketi’yle oluşan Yeni Kültür Akımı’na büyük bir katkı sağladı. Konuşma Çincesinin edebi bir amaçla kullanıldığı ilk örnekler arasında yer alan ve yayımlandıklarında her ikisi de büyük ses getiren Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi ile Bir Delinin Günlüğü özgün dillerinden çevirileriyle ilk kez okurla buluşuyor. AKREP KRAL William Golding Çeviren: Gamze Varım Akrep Kral, William Golding’in tarihin üç farklı anını yeniden düşündüğü üç novelladan oluşuyor. 1971’de yayımlanan kitaba adını veren ilk novella firavunlar zamanında Mısır’da geçiyor. Golding bu kültürün ortasına, bir romanın içine düşmüş gerçek bir kişi gibi, Yalancı’yı yerleştiriyor. İkinci novella tarihöncesi dünyaya, erkeklerin yalnızca üreme için gerekli olduğu bir topluma bakıyor. Caesarlar döneminde Antik Roma’da kurulan üçüncüyse, vaktinden çok önce yapılan icatları konu alıyor. Bu üç resim de Golding’in üstün zanaatkârlığıyla işlediği farklı renkte mücevherler gibi, eski zamanların yok olmuş ışığıyla parlıyor. Kılavuz ENFORMASYON Luciano Floridi