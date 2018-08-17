Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Ahlat Ağacı, Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı filmde başrolleri Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin paylaştı.

AHLAT AĞACI'NIN KONUSU

Yazar olmak isteyen Sinan, doğup büyüdüğü köşe geri döner ve çalıştığı kitabı bitirmek üzereyken babasıyla sorunlar yaşamaya başlar. Durum öyle karmaşık bir hal alır ki, Sinan işin içinden çıkamaz.

Filmin çekimleri Eylül 2016’de Çanakkale’de başlamıştı. Çekimler 3,5 ay sürdü. Film Türkiye’de 1 Haziran 2018’de gösterime girdi.

CANNES’DA AYAKTA ALKIŞLANDI

71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışmıştı Ahlat Ağacı. Filmin Cannes gösteriminde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Cannes’ın web sitesinde 2018 yılı adayı filmler arasında en yüksek oyu alan yapım oldu.

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