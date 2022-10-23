Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

‘Kadın Kral’ (The Woman King) ve ‘Black Adam’ın gösterimde olduğu şu günlerde, Türkiye gişelerinde en başarılı 10 yabancı aksiyon filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

ABONE OL
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    10 - Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)
    (Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge)

    Yazarlar ve yönetmenler değişse de serinin formülü hep aynıdır. Eski usul kılıç şıkırtılı korsan filmleri, çağdaş aksiyon ve özel efekt sinemasıyla buluşur. Fantezi-macera türündeki öyküler gerçekçilikten epey uzaktır. Serinin hamurunda, filmlere baştan sona hükmeden bir mizah duygusu vardır. Beşinci film de aynı formülü takip ediyor. Serinin mizahı, en başından beri biraz da Sparrow’un kayıtsızlığı ve tasasızlığı üzerine kuruludur. Sparrow’un diğer karakterler gibi büyük tutkuları yoktur. Onun için önemli olan, kafayı çekmek, hayatta kalmak ve her koşulda eğlenmenin yolunu bulmaktır... Serinin ironisi, onun bu boşvermiş halleriyle çevresindekilerin hırsları, marazî emelleri ve yoğun duyguları arasındaki kontrasttan beslenir. Bu filmde de Javier Bardem’in canlandırdığı İspanyol denizci Salazar’ın Sparrow’a yönelik çılgın öfkesi ve intikam tutkusu, benzer bir etki bırakıyor. 
    Toplam bilet sayısı: 1.529.857
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    9 - Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında (2022)
    (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

    Marvel Sinematik Evreni filmlerinin Türkiye’deki gişe başarısının açık kanıtlarından biri… Hikâye, Doctor Strange’in (Benedict Cumberbatch), özel güçlere sahip America Chavez (Xochitl Gomez) adlı bir genç kızı koruması üzerine kurulu. America, nasıl kontrol edeceğini bilemediği süper gücü nedeniyle, ‘gizemli ve karanlık bir varlığın’ hedefi haline gelmiş durumda. Ama her şey genç America’nın kötü güçlere karşı korunmasından ibaret değil. Avengers serisinden tanıdığımız Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) yaşadığı trajediler ve sahip olduğu muazzam güçlerle filmin en ilgiye değer karakteri. Doctor Strange ve Wanda’nın orta yaş bunalımı yaşayan iki süper kahraman olduğu kesin. Yönetmen Sam Raimi, hikâyenin paralel evrenler arasında geçmesini eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Filmin adında geçen ‘çılgınlığın’ hakkını veriyor. 
    Toplam bilet sayısı: 1.563.041
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    8 - Truva (2004) 
    (Troy)

    Barış içinde yaşayan Akhalılar ve Truvalılar, Akhalı Menelaus’un (Brendan Gleeson) eşi Helen’in (Diame Krueger) Truvalı Paris’e (Orlando Bloom) kaçmasının ardından savaşa girerler. Böylelikle efsane kahramanlar Aşil (Brad Pitt) ve Hektor (Eric Bana) da karşı karşıya gelirler… Homeros’un ‘İlyada’sından yola çıkan ama orijinal metne çok sadık kalmayan bu uyarlama, yönetmen Wolfgang Petersen’in elinde gösterişli bir tarihsel aksiyona dönüşmüştü. Eleştirmenler beğenmemiş ama film Türkiye dahil tüm dünya gişelerinde başarılı sonuçlar almış; toplam hasılatı 497 milyon doları bulmuştu. 
    Toplam bilet sayısı: 1.692.458
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    7 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
    (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

    J.R.R Tolkien’in fantezi türünün klasikleri arasına kabul edilen 3 ciltlik romanı, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatır. Peter Jackson’ın yönettiği üçlemenin ilk filmi, Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda ulaştığı başarıyla dikkat çeker. Hobbitlerin yaşadığı Shire dahil romanın görsel dünyası itinayla kurulur. Ayrıca aksiyon ve macera duygusu da güçlüdür. İlk filmde, yuva duygusu, yolculuk ve serüven öne çıkar. Geçmişte birçok sorunlar yaşayan ve birbirlerine güvenmeyen halklardan gelen bireyler, bilge Gandalf’ın önderliğinde misyonlarını yerine getirmek için birlikte harekete geçerler. Türkiye’de birçok seri, en yüksek seyirci sayısına ilk filmde ulaşamamıştır. ‘Yüzüklerin Efendisi’ bunun istisnalarından biridir. 
    Toplam bilet sayısı: 1.759.705
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    6 - Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    (Avengers: Infinity War)

    Kahramanlarımızın, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin belki de en gösterişli filmlerinden birine vesile oluyor. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış var. Yönetmenliğini üstlenen Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlar. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyalogları... Ama iyi kötü mücadelesinin ötesine geçmeyen öykü akışı itibarıyla bence serinin düz filmlerinden biri... Yine de destansı havasıyla MSE içinde ayrı bir yere sahip. 
    Toplam bilet sayısı: 1.909.967
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    5 - Avengers: Endgame (2019)

    Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin geldiği nokta açısından ayrı bir değer taşıyor... Ama Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere diğer karakterler açısından da kuşkusuz önemli bir film. Finaldeki görkemli savaş sahnesini bir yana bırakırsak, daha çok karakterler arası ilişkilere odaklanan dram sahnelerinin öne çıktığını söylemek mümkün. Filmin en güçlü yanı, seyirciyle kurduğu duygusal bağ... İlk sahnelerden itibaren karakterlerle birlikte hikâyenin içinde akmaya başlıyoruz. Çünkü bu filmin gerisinde 11 yılda seyrettiğimiz 21 film daha var...
    Toplam bilet sayısı: 2.480.284
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    4 - Avatar (2009)

    James Cameron’ın kariyerinin son döneminde kendini adadığı ve yeni filmlerini peş peşe çektiği seriyi başlatan ‘Avatar’ dünya gişelerinde çok başarılı oldu. Üstelik eleştirmenlerin de beğendiği bir filmdi. 3D tekniğine yaptığı artistik katkılar bir yana, öncelikle sömürgecilik eleştirisiyle öne çıkıyordu. “Avatar”, sömürgeci zihniyetin verimli toprakların üstünde yaşayanları önce düşman haline getirip, sonra yok ettiğini anlatmıyordu sadece... Sanayi Devrimi’nden bu yana gezegenimizin ekolojik dengelerini altüst eden zihniyeti de eleştiriyordu. Pandora gezegeni ise elbirliğiyle yok ettiğimiz güzel ve yeşil bir dünyayı temsil ediyordu. 
    Toplam bilet sayısı: 2.586.733
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    3 - Hızlı ve Öfkeli 8 (2017) 
    (The Fate of the Furious)

    Başrollerinde Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın oynadığı film, New York’taki trafik kaosu ve Rusya’daki denizaltı sahneleriyle öne çıkıyor. Ekip bu kez, Charlize Theron’un canlandırdığı gizemli Cipher’in nükleer başlıklı füzelere sahip olmasını engellemeye çalışıyor. Ama asıl mesele, Dom’un beklenmedik bir hamleyle Cipher’ın yanında yer alması... İnandırıcı bir hikâye seyrettiğimizi öne sürmek zor. Ama öyle bir tempo var ki, inandırıcılık üzerine düşünmenize vakit kalmıyor. Rusya’nın sahip olduğu nükleer gücün bir kez daha medeniyetimizin zayıf noktası olarak gösterildiği kesin. Eski Sovyet denizaltısının buzları delerek çıktığı sahne, Batı’daki Rusya korkusunun bir yansıması adeta... Siber terörizm korkusu ise çok daha açık... Hacker’lar bilgisayarlarının başında dünyanın her yerine hâkimler. Sözgelimi, belirli bir bölgedeki otomobilleri otomatik sürücü moduna geçirip tehlikeli bir silaha dönüştürebiliyorlar. 
    Toplam seyirci sayısı: 2.656.286
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    2 - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (2021)
    (Spider-Man: No Way Home)

    Pandemi sonrası Türkiye gişelerinde ‘Avengers: Endgame’i dahi geçmesi, Marvel Sinematik Evreni’nin başarısı kadar Örümcek-Adam sevgisiyle de ilgili hiç kuşkusuz…. Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde öyküyü Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsü şekillendiriyor. Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor. 
    Toplam bilet sayısı: 2.882.820
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

    1 - Hızlı ve Öfkeli 7 (2015) 
    (Fast and Furious 7)

    Yasa dışı sokak yarışlarını anlatarak yola çıkan ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi, süreç içinde kalabalık kadrolu bir aksiyon ve macera tarzına ağırlık verdi ve Türkiye gişelerinde zirveyi yedinci filmle gördü. Önceki filmde olduğu gibi kahramanlarımız yine dünyayı kötülerden kurtarmaya çalışıyor; devlete dışarıdan hizmet veren bağımsız bir ekibe dönüşüyorlar. Amaçları Tanrı’nın Gözü adlı yazılımı ele geçirip, Jason Statham’ın canlandırdığı intikam peşindeki kötü adamı yakalamak... Abu Dabi’de otomobilin gökdelenden gökdelene uçtuğu sahnelerle hatırlanan filmdeki otomobil sahnelerinin ortak teması yarış değil, havada uçuş. Dövüş ve çarpışma sahnelerinde ise mönü zengin. Seçenekler; yumruklu eski usul kavgalardan silahlı çatışmalara, hatta şehirde geçen küçük çaplı hava muharebelerine kadar uzanıyor. Deniz kenarında geçen final sahnesi, filmin çekimleri sürerken hayatını kaybeden Paul Walker’a ağıt gibi düzenlenen hüzünlü bir elveda niteliğinde. 
    Toplam seyirci sayısı: 2.961.089

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.