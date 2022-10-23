Türkiye’de en çok seyredilen 10 aksiyon filmi

3 - Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

(The Fate of the Furious)



Başrollerinde Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın oynadığı film, New York’taki trafik kaosu ve Rusya’daki denizaltı sahneleriyle öne çıkıyor. Ekip bu kez, Charlize Theron’un canlandırdığı gizemli Cipher’in nükleer başlıklı füzelere sahip olmasını engellemeye çalışıyor. Ama asıl mesele, Dom’un beklenmedik bir hamleyle Cipher’ın yanında yer alması... İnandırıcı bir hikâye seyrettiğimizi öne sürmek zor. Ama öyle bir tempo var ki, inandırıcılık üzerine düşünmenize vakit kalmıyor. Rusya’nın sahip olduğu nükleer gücün bir kez daha medeniyetimizin zayıf noktası olarak gösterildiği kesin. Eski Sovyet denizaltısının buzları delerek çıktığı sahne, Batı’daki Rusya korkusunun bir yansıması adeta... Siber terörizm korkusu ise çok daha açık... Hacker’lar bilgisayarlarının başında dünyanın her yerine hâkimler. Sözgelimi, belirli bir bölgedeki otomobilleri otomatik sürücü moduna geçirip tehlikeli bir silaha dönüştürebiliyorlar.

Toplam seyirci sayısı: 2.656.286