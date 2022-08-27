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Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

Korku türündeki ‘Hayır’ (Nope) filminin gösterimde olduğu şu günlerde, Boxoffice Türkiye’deki verilere göre ülkemiz gişelerinde en yüksek bilet sayısına ulaşan 10 yabancı korku gerilim filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı...

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  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    10. ŞEYTAN (1973)
    (The Exorcist: Director’s Cut)

    11 milyon dolarlık bütçesiyle tüm dünyada 441 milyon dolarlık hasılat yapan ‘Şeytan’ın Türkiye’de ilk gösterime girdiği dönemde kesilen bilet sayısı ne yazık ki kayıtlarda yok. 28 yıl sonra, yönetmen kurgusuyla gösterime girdiği 2001 yılında, Türkiye’de ulaştığı seyirci sayısı ise azımsanacak gibi değil. Film, 12 yaşındaki kızı Regan’ı (Linda Blair) yalnız büyüten, inançları zayıf, Washington’lu entelektüel annenin (Ellen Burstyn) çaresizlik öyküsü olarak başlıyor. Kızını yaşadığı sorunlar nedeniyle önce doktora götürüyor. Bilim çaresiz kalınca, Katolik rahiplere başvuruyor. İnançsızlığı zayıflık olarak gösteren muhafazakâr yaklaşımı ve Katolik propagandasıyla “şeytan çıkarma filmleri”nin atası sayılabilecek “The Exorcist” gelmiş geçmiş en meşhur korku filmlerinden biri. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 423.492
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    9. TESTERE 5 (2008)
    (Saw V)

    Senaryosunu Patrick Melton ve Marcus Dunstan’in yazdığı filmin yönetmeni, serinin önceki filmlerinde prodüksiyon tasarımcısı olan David Hackl. Senaryo, Jigsaw’un çıraklarından biri haline gelen Detektif Mark Hoffman’ın peşine düşen FBI ajanı Peter Strahm’in hikâyesine odaklanıyor. Cinayetten hüküm giymiş bir karakterin içine düştüğü ölümcül durumla açılan film, alışıldık Testere manzaralarıyla devam ediyor. Film, tüm dünyada yaptığı 113 milyon 864 bin dolar hasılatla tüm Testere serisinin gişe gelirleri sıralamasında beşinci durumda… TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 500.256
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    8. TESTERE 3 (2006)
    (Saw III)

    Senaryo, günümüz korku sinemasının önde gelen yönetmenleri arasında sayılan Leigh Whannell ve James Wan’a ait. Yönetmen ise Darren Lynn Bousman. Karizmatik Jigsaw rolünde karşımıza gelen Tobin Bell’e Shawnee Smith, Angus Macfadyen, Bahar Soomekh ve Dina Meyer gibi oyuncular eşlik ediyor. Film, sarhoş bir sürücü nedeniyle oğlunu kaybeden adamın öyküsü üzerinden ilerliyor. Dünya genelindeki yaklaşık 165 milyon dolarlık hasılatıyla Testere serisinin en çok kazandıran filmi. ABD’de de en çok hasılat yapan Testere filmi olduğunu belirtelim. Türkiye’deki sıralamada ise ‘Testere 4’ ve ‘Testere 3D’den sonra geliyor. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 505.571
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    7. GİZLİ GERÇEK (2000)
    (What Lies Beneath)

    Usta yönetmen Robert Zemeckis’in kendi yapım şirketi ImageMovers adına çektiği ilk film olan ‘Gizli Gerçek’, bir perili ev hikâyesi anlatır. Üniversitede çalışan araştırmacı bilim insanı Norman Spencer’in (Harrison Ford) eşi Claire (Michelle Pfeiffer), oturdukları evde hayaletler olduğuna inanır ama herkes aynı fikirde değildir. Başrollerinde dönemin zirvedeki iki starına yer veren film, eleştirmenlerin düşük notlar vermesine rağmen tüm dünya gişelerinde çok iyi çalışmış, yılın en çok iş yapan onuncu filmi olmayı başarmıştı. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 509.005
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    6. TESTERE 3D (2010)
    (Saw 3D)

    ‘Saw: The Final Chapter’ olarak da bilinen ve SI-3D dijital kamera sistemiyle çekilen film, ‘Testere 6’nın gişelerde umulanı vermemesi üzerine serinin son halkası olarak planlanmıştı ama gösterdiği başarının ardından plan değişmişti. Jigsaw’un oyunlarından sağ kurtulduğu yalanıyla kendi çevresinde hava atan bir adamın eşinin hayatını kurtarma çabalarına odaklanan filmi Kevin Greutert yönetmiş, Patrick Melton ve Marcus Dunstan yazmıştı. Altıncı filmin gişelerdeki düşüşüne rağmen ‘Testere 3D’, dünya genelinde ulaştığı 136 milyon doları aşkın hasılatla serinin en çok iş yapan dördüncü filmi oldu. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 524.703
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    5. TESTERE 4 (2007)

    İşte Türkiye’de en çok seyirci toplayan Testere filmi! 2004’de start alan serinin ülkemizde dünyaya oranla biraz daha geç keşfedildiğini ve en yüksek seyirci sayısına dördüncü filmle ulaşıp sonra düşüşe geçtiğini görüyoruz. ‘Testere 4’ün dünya hasılatına baktığımızda ise serinin en çok kazandıran üçüncü filmi olduğunu görmek mümkün. Darren Lynn Bousman’ın yönettiği film, Jigsaw’un kurbanlarını kurtarmayı takıntı haline getiren bir polis memurunu konu alıyor. Polis, herkesi kurtarması gereken bir Jigsaw oyununun içinde buluyor kendini. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 525.005
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    4. HALKA (2002)
    (The Ring)

    Japon yönetmen Hideo Nakata’nın bir romandan sinemaya uyarladığı, seyreden herkese ölüm getiren bir video kasetin hikâyesini anlatan “Ringu” (1998) dönemin en iyi korku gerilim filmlerinden biriydi. Ama altyazılı film seyretmeyen Amerikalı seyircilerin çoğunun böyle bir filmden elbette haberi yoktu. Dolayısıyla, Hollywood gecikmedi. Özgün hikâyenin ruhuna sadık olan senaryoyu yönetmen Gore Verbinski, Nakata’yı taklit etmeden Amerikan tarzına başarıyla uyarladı. Naomi Watts da başrolde gayet iyiydi. Olumlu eleştiriler alan film, Türkiye dahil gişelerde de bekleneni vermeyi başardı. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 551.320
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    3. HAYALET GEMİ (2002)
    (Ghost Ship)

    Bir pilot Alaska açıklarında Bering Denizi’nde gördüğü terk edilmiş gemiyi Arctic Warrior isimli kurtarma ekibine haber verir. Kaptan Sean Murphy (Gabriel Byrne) ve ekibi olay yerine vardığında, 1962’de kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan Antonia Graza adlı gemiyle karşılaşırlar. Gemiyi ilk bulan olmanın getirdiği imtiyazlar ve maddi kazanç beklentisi, onları heyecanlandırır ama olaylar tahmin ettikleri gibi gelişmez. Yaklaşık 20 milyon dolara mal olan film, çok iyi bir pazarlama ve tanıtım kampanyasıyla dünya genelinde 68 milyon doları aşkın bir hasılata ulaşmıştı. Türkiye’de ise beklentileri kat be kat aşarak herkesi şaşırtmış; hatta filmin gişe performansı, fragmanının çarpıcılığına bağlamıştı. Eleştirmenlerin hiç beğenmediği filmi Steve Beck yönetmişti. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 607.453
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    2. MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET (2018)
    (The Meg)

    Filmde kısaca Meg olarak anılan “megalodon”, iki milyon yıl önce neslinin tükendiğine inanılan dev bir köpekbalığı. Batılı bir sermayedar tarafından desteklenen bir grup bilim insanının okyanusun daha önce keşfedilmemiş derinliklerinde yaptığı çalışmalar sırasında ortaya çıkıyor. “Termoklin” diye adlandırılan yüzeyde açılan bir geçit sayesinde, yaşadığı bölgeden çıkıp beslenmeye başlıyor. Steve Alten'in romanından uyarlanan film, üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm, Meg'in yaşadığı derin bölgede yapılan bir kurtarma çalışmasını anlatıyor. İkinci bölümde, açık denizde Meg'i avlamaya çalışıyorlar. Son bölümde ise Meg, Çin plajlarına doğru harekete geçiyor. Jason Statham’ın “deniz dibinden insan kurtarma” uzmanı Jonas Taylor’ı canlandırdığı filmde Çin’in sevilen kadın yıldızlarından Li Bingbing de oynuyor. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 615.272
  • Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

    1. DÜNYA SAVAŞI Z (2013)
    (World War Z)

    Max Brooks’un 2006’da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, zombi adından uzak durmaya gayret etse de öncelikle bu alt türden besleniyor. Giriş, gelişme ve sonuç açısından ise salgın filmlerine benziyor. Kahramanımız Gerry Lane (Brad Pitt), tek ısırıkta bulaşan ve insanı anında kudurtan hastalığa karşı aşı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor. “Dünya Savaşı Z” felaketler karşısında kapılarını dışarıya kapatan korunmacı, muhafazakâr zihniyeti hem birey hem ülkeler nezdinde eleştiriyor. Ailelerin evlere kapandığı, ülkelerin duvarlar ördüğü, bilimsel kuruluşların kapılarını kapattığı bir dünyada çözümü, sürekli hareket eden, risk alan ve insanlarla iletişime geçen bir kahraman buluyor. Filmin gişe başarısının sırrı, korku türünü çağdaş aksiyon sinemasıyla buluşturmasında yatıyor. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 757.886

     

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