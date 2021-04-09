'Türler Arası' ArtOda'da

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştiği ArtOda, Türler Arası sergisini Büşra Kaya küratörlüğünde ağırlamaya hazırlanıyor.
Asya Tok, Ayça Ceylan, İrem Hasçiftçi, Melisa Kılıç, Sadık Arı, Seda Gazioğlu'nun eserlerinin sanatseverlerle buluşacağı sergi; beden politikaları, ekoloji, ekofeminizmi ve ‘’türler arası’’ gelişen beden endüstrisini 6 sanatçının farklı disiplinlerdeki üretimleri üzerinden sorguluyor.
Türler Arası, 13 Nisan-22.Mayıs 2021 tarihleri arasında ArtOda’da ziyaret edilebilir.
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