Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Uluslararası Antakya Film Festivali, çadırlarda düzenlenecek

        Uluslararası Antakya Film Festivali, çadırlarda düzenlenecek

        Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Antakya Film Festivali, çadırlarda ve konteyner kamplarında düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çadırlarda festival
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl “Antakya Varsa Ben de Varım” mottosuyla düzenlenecek olan 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali’ne adeta film başvurusu yağıyor. Festival seçici kurulu, yaklaşık 400 filmin başvuruda bulunduğunu kaydetti.

        Ekim ayının 13 - 19 arasında Antakya’da gerçekleştirilecek olan 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali’ne Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce film başvurusu yapıldığı bildirildi. Yaklaşık 400 filmin katılım isteği yaptığı festivalin başkanı Mehmet Oflazoğlu konu hakkında şunları söyledi: Festivalimize bu yıl ilgi çok büyük. Şu ana kadar 400’e yakın başvuru aldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. 2013 te başladığımız Uluslararası Antakya Film Festivali'ni yine aynı yerinde ama bu defa çadır ve konteyner kamplarında yapacağız. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak hem festivali sürdürmek hem de Antakya’da yaşayan halkın bir nebze de olsa rehabilite olmasını sağlamak istiyoruz. Burada yaşayan insanların felaket ve enkaz dışında güzel şeyler düşünüp görmelerini sağlamak istiyoruz.

        Film başvuruları kadar yerel unsurların ve özel girişimlerin de festivalle yakından ilgilendiğini aktaran Mehmet Oflazoğlu şöyle devam etti: Antakya’daki mülki ve idari yönetimler ellerinden gelen imkanları sunmak için gayret gösteriyorlar bununla beraber festivalin en sağlıklı şekilde yapılması ve bölgeye sanatla şifa olabilmesi için desteğe ihtiyacımız olduğu aşikar. Bu özel süreçte tüm kamu ve özel kuruluşları yanımızda göreceğimize inanıyoruz.

        Festival için gerçekleştirilen 'Antakya Varsa Ben de Varım' video destek kampanyasına ise önemli isimlerin katkıda bulunduğu belirtildi. 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali sosyal medya hesaplarında yer alan kampanyaya; “İlber Ortaylı, Cengiz Bozkurt, Tilbe Saran, Levent Üzümcü, İbrahim Konar, Fulya Öztürk, Gizem Türemen, Gülnur Saydam, Zeynep Öykü, Emrah Kuş, Semih Çalışkan, Haldun Dormen, Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem Cumbul, Hude Gürbüz, Teoman Kumbaracıbaşı, Renan Bilek, Mehmet Demir Yılmaz, Aslıhan Malbora, Asena Girişken, Emre Özcan, Başak Tuncel, Feryal Bayram, Şükran Aktı, Yağmur Üçkardeş, Ceren Gündoğan ve Melis Doğan” gibi isimler yolladıkları videolarla desteklerini bildirdiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antakya
        #Uluslararası Antakya Film Festivali
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!