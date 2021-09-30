'Amadeus' sezonu açtı 0:00 / 0:00

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen 'Amadeus', seyircisiyle yeni sezonda da buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı ‘Amadeus’un Zorlu PSM’deki yeni gösterimi için Salieri’ karakterini sahneye taşıyan Selçuk Yöntem, "Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

'Amadeus'u canlandıran Okan Bayülgen ise duygularını "Seyircinin yoğun ilgisi, tiyatroya duydukları özlemin bu kadar güçlü olduğunu görmek bizi çok mutlu etti" sözleriyle dile getirdi. 'Costanze’ karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Özlem Öçalmaz'ın duyguları ise şöyle; "Biz sahneyi ve seyircimizi çok özlemiştik, seyirci de tiyatroya gitmeyi çok özlemiş."

18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını hikâye edinen 'Amadeus', sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik ekiple sahneye taşınıyor. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, 'Amadeus'un, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait.