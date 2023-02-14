Usta sanatçılar depremzedeler için çizdi

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İngiliz ressam, illüstratör ve yazar Charlie Mackesy, depremzedelere bağış toplamak için çizdiği resmi https://merch.choose.love adresinde tişörte basarak satışa çıkardı ve geliri depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Hollywood filmleri için tasarladığı film afişleriyle tanınan Türk tasarımcı Emrah Yücel de hazırladığı çizimin altına, "Dualarımız seninle Türkiye…" yazdı.

Atölye Balık'ın kurucusu çizer Ahmet Demir, gözyaşı döken bir çocuğu tasvir ettiği çalışmasına sosyal medyada yer vererek, "Zamana karşı yarışanlara selam ve dua ile. Merhamet sahibi Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allahüekber." ifadelerini kullandı.

Rus çizer Shavrin Ivan de "Yardım edebileceksen yardım et. Destek olabilirseniz destekleyin." sözleriyle Türk bayrağındaki hilale sığınan depremzedeyi çizdiği eserini takipçileriyle paylaştı.

Almanya'da yaşayan illüstratör Karen Tuba ise fotoğrafçı Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çektiği fotoğrafa yeni bir yorum getirerek, "Sabahtan beri bu fotoğrafa bakıyoruz. Kelimeler yok. Sadece duygular var. Dünyanın bir araya geldiğini görmek çok umut verici. Bir zamanların rakipleri, insanlık adına kardeş oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Hala yas tutuyoruz ve bir süre daha öyle olacağız." sözlerine yer verdi.

Suriyeli tasarımcı Abdullah Keshi, enkaza dönüşen şehre bakan iki kız çocuğunu resmederek, "Allah ailemizi başımızdan eksik etmesin ve onları korusun." ifadelerini kullandı.

Mısırlı sanatçı Shaimaa Alaskalany, geçmiş olsun Türkiye dileğiyle, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara şifa versin ve evlerini kaybedenlere Allah yardım etsin." paylaşımını yaptı.

Sanatçı Sena Nur Toslak, depremde medyada öne çıkan görsellerden etkilenerek oluşturduğu çizime, şunları yazdı:"Pek çok duyguyu aynı anda yaşıyorum. Hüzün, öfke, buruk sevinçler hepsi bir yerde. Pek çok şey dolup taşıyor gönlüme. Ama yazmak benim için çok zor. Bu yüzden dualarımı çizmek istedim. Enkaz altında bekleyen nice canlar için umudumuz daima var. Dualarımız ve iyi dileklerimiz sizlerle."

Enkaz fotoğrafları üzerine çizimler yaparak destekte bulunan Katarlı çizer Ghida paylaşımında bağış çağrısı yaparak, "Bağışta bulunun ve dua edin. Elinizden ne geliyorsa en iyi şekilde onu yapın." ifadelerine yer verdi.

Zeynep Begüm Şen, kucağında kedisiyle yorgana sarılı küçük bir depremzedeyi çizdiği esere, şunları ekledi: "Ne yazsam diye çok düşündüm ama hiçbiri duygularımı ifade etmeye yetmiyor. Çok üzgünüm. Çok utanıyorum. İnşallah el ele verip bu günleri de hep beraber atlatacağız. Selam ve dua ile…"

Türk çizerler Volkan Akmeşe, Hamide Aydın, Serap Olgaç, Fatma Demiroğlu, Nurten Yılmaz Özkardaş ve Semra İşler de depremden etkilenerek ürettikleri eserleri sosyal medya hesaplarında yayınladı.