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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Usta yönetmen Mathieu Kassovitz kazada ağır yaralandı

        Usta yönetmen Mathieu Kassovitz motosiklet kazasında ağır yaralandı

        La Haine, Amelie gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu ve yönetmen Mathieu Kassovitz'in dün Paris'te meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:18
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        Usta yönetmen kazada ağır yaralandı
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        Fransız sinemasının usta yönetmenlerinden Mathieu Kassovitz, Paris'te geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Yetkililer, Pazar günü meydana gelen kazası sonrasında Kassovitz'in durumunun endişe verici olduğunu açıkladı.

        Mathieu Kassovitz
        Mathieu Kassovitz

        The Guardian'ın haberine göre 1995 yapımı La Haine ve 2001 yapımı Amélie filmlerindeki rolleriyle tanınan 56 yaşındaki yönetmenin, kaza sırasında motosiklet eğitim kursundaydı.

        Fransız medyası, yeni filmine hazırlanan sanatçının kazada kafa travması ve leğen kemiği kırığı da dahil olmak üzere çok ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

        Kaza sırasında Mathieu Kassovitz'in kızlarından birinin bir eğitmenle birlikte arkadaki motosiklette olduğu ve kazaya tanık olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Kassovitz Paris'in güneyindeki Kremlin-Bicêtre'de bir hastaneye kaldırıldı.

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        'La Haine'
        'La Haine'

        Mathieu Kassovitz, 2019'da Fransız televizyonunda katıldığı bir otomobil programında motosiklet sevgisini anlatmıştı. Kendini "bir sporcudan çok bir entelektüel" olarak gördüğünü ancak hayatının ilerleyen dönemlerinde motosikletlere karşı bir tutku geliştirdiğini, 40 yaşında ehliyetini aldığını ve hemen kullanmaya başladığını söylemişti.

        'Amélie'
        'Amélie'

        Kassovitz, 27 yaşındayken büyük ses getiren ve dünyaca tanınmasına sağlayan 'La Haine'i yazıp, yönetmiş ve başrolünde oynamıştı.Paris'in kenar mahallelerindeki isyan sonrasında üç gencin 24 saat boyunca yaşadıklarını konu alan film Kassovitz'e Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. Aynı zamanda Fransa'nın Oscar'larına eşdeğer en iyi film dalında César ödülünü de kazandı. Sanatçı ayrıca 'Amélie'de ve Steven Spielberg'in 'Münih' filmlerinde rol almıştı.

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        #Mathieu Kassovitz
        #La Haine
        #motosiklet
        #Kaza
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