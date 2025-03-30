'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de

Cimri | 7 Nisan

Fransız tiyatrosunun en önemli klasiklerinden biri olan Moliere’in “Cimri” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla sahnede! Serkan Keskin’in Harpagon performansı ve Tansu Biçer’in rejisiyle seyircileri hem güldürecek hem de düşündürecek.

Uykusuz Bir Rüya Salim | 8 Nisan

Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı “Uykusuz Bir Rüya Salim”, Adana’dan İstanbul’a gelen bir gencin hayalleri ve gerçekleri arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Oyunda Berkay Güneş, Salim karakterine hayat veriyor.

Salıncak | 10 Nisan

Orta yaşlarına gelmiş iki kardeşin, geçmişleriyle yüzleşmesini konu alan “Salıncak”, aile bağları ve hatıraların gücüne dair etkileyici bir anlatı sunuyor.

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Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler | 11 Nisan

Evliliğin bilinmeyen yönlerini, sırları ve yalanları ele alan “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın güçlü performanslarıyla sahneye taşınıyor.

Ödenmeyecek Ödemiyoruz | 13 Nisan

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Nobel Edebiyat Ödüllü Dario Fo’nun eseri “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, İtalya’nın varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların karşılaştıkları zorlukları anlatırken, mizah ve eleştiriyi de ustalıkla harmanlıyor.