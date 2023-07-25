Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 80'incisinin tanıtımı, çevrim içi basın toplantısıyla yapıldı.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, festivalde farklı kategorilerde gösterilecek filmleri açıkladı.

Barbera, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. Venedik Film Festivali'nin açılış filminin, ana yarışma kategorisinde de yer alan Edoardo De Angelis'in Comandante isimli filmi olduğunu bildirdi.

Yönetmen Nikolaj Arcel'in Bastarden, Luc Besson'un Dogman, Bertrand Bonello'nun La Bete, Stephane Brize'nin Hors-Saison, Pietro Castellitto'nun Enea, Bradley Cooper'ın Maestro, Sofia Coppola'nın Priscilla, Saverio Costanzo’nun Finalmente L’Alba, Edoardo De Angelis'in Comandante, Giorgio Diritti'nin Lubo, Ava DuVernay'ın Origin, David Fincher’ın The Killer, Michel Franco'nun Memory, Matteo Garrone’nin Io Capitano, Ryusuke Hamaguchi'nin Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist), Agnieszka Holland'ın Zielonga Granica (The Green Border), Timm Kröger'in Die Theorie Von Allem, Yorgos Lanthimos'un Poor Things, Pablo Larrain'in El Conde, Michale Mann'ın Ferrari, Stefano Sollima'nın Adagio, Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in Kobieta Z… (Woman Of) ve Fien Troch'un Holly isimli filmleri festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışacak.

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Festivalin Ufuklar (Orizzonti) kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor.

Yönetmen Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi filmi ile Nehir Tuna'nın Yurt filmi, Ufuklar kategorisinde Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.