Açık hava konserleri tam gaz! Harold ve Mor Tebeşir ile Tuzak vizyonda! İşte kültür sanat ajandası

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Harold ve Mor Tebeşir, bu haftanın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini M. Night Shyamalan’ın yaptığı haftanın gerilim filmlerinden Tuzak (Trap), gittikleri bir pop konserinde kendilerini karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde bulan bir baba ve genç kızının hikayesini konu ediniyor. Haftanın aksiyon filmlerinden Geber! (Kill), sevdiği kadının zorla evlendirileceğini öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Efsane, Nefes- Yer Eksi İki ve 3391 Kilometre filmleri Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. Beyoğlu Belediyesi Açık hava sineması gösterimleri başladı… 24 Ağustos'a kadar 16 farklı noktasında düzenlenecek olan etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi yapılacak. AKM ve İş Sanat’ta çocuklar için atölyeler var... Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’dan Üçü Bir Arada oyunu 7 Ağustos’ta Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda... Yağmur Aygün, Frida Kahlo karkteriyle Ağustos ayı boyunca Bakırköy AyDem Sahne’de. İstanbul Festivali başladı. Yenikapı’da 18 Agustos’a kadar her gün bir sanatçının konseri ve çeşitli etkinlikler var. Maximum Uniq’te 3 Ağustos’ta Barabar konseri var, After Party’de de Hey Douglas çıkıyor. Feridun Düzağaç Drock XL Kadiköy’de 3 Ağustos’ta konser verecek. Süper Star Ajda Pekkan Harbiye’de 6 Ağustos’ta konser verecek. Selamiçeşme Parkı’nda 6 Ağustos’ta Cihan Tamer ve Zihini Göktay’ın Bir Varmiş Bir Yokmuş adlı müzikli gösterisi var. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi. Son dakika haberleri için ➤ http://www.haberturk.com YouTube Kanalına Abone Ol ➤ http://hbr.tk/r7epdk