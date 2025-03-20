Pamuk Prenses ve Lee sinemada, Uçan Hollandalı operası AKM'de! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Disney'in 1937 yapımı animasyon filmi 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in aksiyon uyarlaması bu haftanın öne çıkan vizyon filmi oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında Vogue dergisi için savaş muhabirliği yapan Amerikalı fotoğrafçı Lee Miller'ın hikâyesinin anlatıldığı Lee filmi de bir diğer bu hafta vizyona giren film oldu. Haftanın aileler ve çocuklar için olan filmi de Ayı Paddington. Yüzüklerin Efendisi serisinin 2. ve 3. filmi de bu hafta vizyonda olacak. ‘Bu Son Şansımız mı?’ filmleri 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da.

Uçan Hollandalı operası 22-24 Mart ve 5 Nisan’da AKM’de sahnelenecek. ENKA’da Dünya Tiyatro Günü’nde 3 belgesel: Genco Erkal, Yıldız Kenter, Işıl Kasapoğlu’nun hayatları işlenecek. Ömer Uluç’un Ufuk Çizgisinden Öteye sergisi 12 aralık 2025'e kadar İstanbul Modern’de, Yasemin Özcan’ın “Islak Zemin” sergisi de 6 Nisan 2025'e kadar Arter’de ziyaretçilerini bekliyor. Cem Adrian 22 Mart’ta AKM’de bir konser verecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.