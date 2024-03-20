Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Video
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Sinema
        Eğlence
        Sağlık
        TV
        Otomobil
        Anasayfa Video Ekonomi Fed faiz kararını açıklayacak... Nokta grafik detayı! Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ne olur?

        Fed faiz kararını açıklayacak... Nokta grafik detayı! Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mart 2024 - 11:57 Güncelleme: 20 Mart 2024 - 12:10

         Fed'in bugün faizi sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Piyasaların gözü faiz kararı kadar Fed yetkililerinin faiz öngörülerini yansıtan nokta grafiğinde olacak. Son olarak aralık ayında yayımlanan nokta grafikte yetkililerin 2024'te 3 faiz indirimi beklediği görülmüştü. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. Beklenti anketlerinde sabit tutuması öngörülürken, yabancı bankaların "faiz artırım" raporlarını açıklaması gözleri Merkez Bankası'nın faiz kararına çevirdi. HT Mikrofo'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı. 

         

        BAKMADAN GEÇME

        Sinema sanatçısının ağabeyi evinde darbedilerek öldürüldü
        Sinema sanatçısının ağabeyi evinde darbedilerek öldürüldü
        Hayko Cepkin'den nostaljik paylaşım: Klasik şapkam ve delik deşik montum
        Hayko Cepkin'den nostaljik paylaşım: Klasik şapkam ve delik deşik montum
        CHP'nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı
        CHP'nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı
        Zincirlikuyu'da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada
        Zincirlikuyu'da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada