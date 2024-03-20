Fed faiz kararını açıklayacak... Nokta grafik detayı! Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ne olur?
Fed'in bugün faizi sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Piyasaların gözü faiz kararı kadar Fed yetkililerinin faiz öngörülerini yansıtan nokta grafiğinde olacak. Son olarak aralık ayında yayımlanan nokta grafikte yetkililerin 2024'te 3 faiz indirimi beklediği görülmüştü. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. Beklenti anketlerinde sabit tutuması öngörülürken, yabancı bankaların "faiz artırım" raporlarını açıklaması gözleri Merkez Bankası'nın faiz kararına çevirdi. HT Mikrofo'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.