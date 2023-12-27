Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü! Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?

2021 ve 2022'de yüksek satış rakamlarına ulaşan emlak sektörü, 2023'te geçmiş yılları aradı. Fiyatlardaki artış ve krediye ulaşımdaki sıkıntı, konuta erişimi zorlaştırdı. Yabancıya satış da düştü. Deprem bölgesinin yenilenmesi ve İstanbul'un depreme hazırlanması için yapılan kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm planları gündemdeki yerini aldı. Peki 2024'te konut sektörünü neler bekliyor? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin yanıtladı.