Konutta hem kredili hem de yabancıya satış düştü! Kira fiyatlarında düşüş devam eder mi?

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514'te kaldı. Ocak-Kasım döneminde yapılan toplam satış, 2014'ten beri en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Kredili satış 5 bin 245 ile 10 yılın en düşüş satış adedi oldu. Yabancıya satış, yüzde 2.5 ile Ağustos 2020'den bu yana toplam satıştan en düşük payı aldı. Kira fiyatlarında da düşüş dikkat çekiyor. Peki kiralarda düşüş devam eder mi? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin aktardı.