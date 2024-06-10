10 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklandı. Nisanda cari açık 5.3 milyar dolar oldu. Böylece cari açık ilk 4 ayda geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 45.6 geriledi. Avrupa'da yükselen aşırı sağ, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandığa yansıdı. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile karşı karşıya gelecek. İşte 10 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...