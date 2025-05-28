Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2025 - 16:43 Güncelleme: 28 Mayıs 2025 - 16:47

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Kremlin Sözcüsü Peskov: İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir

        * TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreci kurulacak komisyon takip edecek

        * TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama: Kullanıcıların ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır

        * Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mahmudu Bajo konusunda frene bastı

        * Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Habertürk'e verdiği röportajda; dedesinin hayatının filme çekilmesini ve dedesini Haluk Bilginer'in canlandırmasını istediklerini söyledi

        * İstanbul fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek

        BAKMADAN GEÇME

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Sezai Karakoç, büyük bir şair olmanın yanı sıra düşünce dünyamızın en önemli fikir insanlarından biriydi"
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Sezai Karakoç, büyük bir şair olmanın yanı sıra düşünce dünyamızın en önemli fikir insanlarından biriydi"
        İsraillilerden Trump'a çağrı: Netanyahu'ya baskı yap
        İsraillilerden Trump'a çağrı: Netanyahu'ya baskı yap
        AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
        AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Salata yıkamaya inceleme!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Salata yıkamaya inceleme!