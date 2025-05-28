28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...
* Kremlin Sözcüsü Peskov: İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir
* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreci kurulacak komisyon takip edecek
* TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama: Kullanıcıların ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır
* Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mahmudu Bajo konusunda frene bastı
* Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Habertürk'e verdiği röportajda; dedesinin hayatının filme çekilmesini ve dedesini Haluk Bilginer'in canlandırmasını istediklerini söyledi
* İstanbul fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek