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        Anasayfa Video KKM bitti mi? Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı? Aralık ayı enflasyon beklentisi kaç?

        KKM bitti mi? Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı? Aralık ayı enflasyon beklentisi kaç?

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        Habertürk
        Giriş: 02 Ocak 2024 - 12:23 Güncelleme: 02 Ocak 2024 - 12:51

        TCMB, artık TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açılamayacağını duyurdu. Peki, yeni Kur Korumalı Mevduat kararı ne zamandan itibaren geçerli olacak ve hesabı olanlar bu karardan nasıl etkilenecek? Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı? Emekli ve memurun gözü kulağı TÜİK'in  3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon oranında. Peki Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.

         

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