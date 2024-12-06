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        Anasayfa Video Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor

        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor

        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Aralık 2024 - 17:12 Güncelleme: 06 Aralık 2024 - 17:20

        Son yıllarda çocuklarda kemik erimesi görülme sıklığının arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Kemik erimesi artık çocukluk çağında bile görülmeye başladı. Ekran başında geçirilen süre arttıkça kemik erimesi riski de artıyor. Hareketsizlik, D vitamini eksikliği, kötü beslenme riski ve sigara maruziyeti riski artıran faktörler arasındadır" açıklamasında bulundu

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