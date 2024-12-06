Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
Giriş: 06 Aralık 2024 - 17:12 Güncelleme: 06 Aralık 2024 - 17:20
Son yıllarda çocuklarda kemik erimesi görülme sıklığının arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Kemik erimesi artık çocukluk çağında bile görülmeye başladı. Ekran başında geçirilen süre arttıkça kemik erimesi riski de artıyor. Hareketsizlik, D vitamini eksikliği, kötü beslenme riski ve sigara maruziyeti riski artıran faktörler arasındadır" açıklamasında bulundu