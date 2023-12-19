TCMB Başkanı Erkan'ın 'kemer sıkma' açıklamaları ne demek? MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, verdiği bir röportajda "Vatandaş daha ne kadar kemer sıkacak ki?" diyerek parasal sıkılaşmanın bir müddet daha korunması gerektiğini söyledi. Peki Erkan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Merkez Bankası'nın 2023'ün son faiz kararı ne olacak? İlk faiz indirimi ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.