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        Anasayfa Video Magazin Atatürk 2, Başkan, Toz... Yerebatan Sarnıcı'nda lezzet şöleni! İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler

        Atatürk 2, Başkan, Toz... Yerebatan Sarnıcı'nda lezzet şöleni! İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler

        Atatürk 2, Başkan, Toz... Yerebatan Sarnıcı'nda lezzet şöleni! İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ocak 2024 - 10:16 Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 10:59

        Merakla beklenen Atatürk 2 bugün vizyona girdi. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi Atatürk 1881 - 1919 (2. Film), Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. Başkan filmi, belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediniyor. Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan kadrosuyla Başkan, haftanın komedi filmi olarak öne çıkıyor. Taika Waititi yönetmenliğinde vizyona girecek Atan Kazanır (Next Goal Wins), American Samoa takımının ve antrenör Thomas Rongen'in hikayesine odaklanıyor. 5 Ocak'ta vizyona giren filmler bunlarken sahnede ise Zerrin Tekindor'un tek kişilik performansıyla Toz oyunu yer alıyor. 

        Yerebatan Sarnıcı'nda ise farklı bir lezzet deneyimi hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyenler için bir alternatif olabilir. 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Night Shift: Tastes of Basilica ile kapılarını gastronomi meraklılarına açıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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