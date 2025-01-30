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        Anasayfa Video Magazin The Brutalist ve Aşkın Dünkü Çocukları sinemada, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası tiyatroda!

        The Brutalist ve Aşkın Dünkü Çocukları sinemada, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası tiyatroda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ocak 2025 - 16:38 Güncelleme: 31 Ocak 2025 - 10:39

        Bu haftanın ve hatta senenin en çok merak edilen filmlerinden birisi The Brutalist, nihayet vizyona giriyor. Avrupa'dan Amerika'ya göç ve modern Amerika'nın inşasının anlatıldığı film, dünyada 3 saat 40 dakikalık süresiyle tepki çekse de izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Haftanın yerli dram filmlerinden Aşkın Dünkü Çocukları da öne çıkan vizyon filmlerinden birisi. Filmin oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, ve Hülya Avşar yer alıyor. Çocuklar için animasyon filmi olan Köpek Adam bir alternatif. Dönüş filminde de Truva'nın düşmesinden on yıl sonra Odisseus'un zor geçen bir yolculukla İthaka'ya evine dönüşüne kadar başından geçen maceralar anlatılıyor. Temel: Sümela’nın Şifresi Yeniden haftanın komedi filmi olarak öne çıkıyor. 

        Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamansız şiirleri 10 Şubat’ta İş Sanat’ta, Salıncak oyunu 3 Şubat’ta Alan Kadıköy’de, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası oyunu 6 Şubat’ta Dada Salon’da izleyiciyle buluşacak. Nuri Bilge Ceylan Yolda sergisi Dirimart’ta 23 Şubat'a kadar, 3 sanatçının eserlerinden oluşan Orta Kat Sergileri 11 Şubat’a kadar Artists&Collectors Atölyesi’nde ziyaret edilebilecek. Ludus Ensemble, 8 Şubat’ta Pera Müzesi'nde, Evrencan Gündüz 8 Şubat’ta Blind İstanbul’da, Solanch De la Rosa 12 Şubat’ta Zorlu PSM’de konser verecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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