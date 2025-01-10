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        Anasayfa Video Sağlık Kusma belirtisiyle ortaya çıkıyor! Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!

        Kusma belirtisiyle ortaya çıkıyor! Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ocak 2025 - 15:49 Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 16:30

        Avrupa'da hastaneleri dolduran norovirüs salgını, şu an Türkiye'de de görülmeye başlandı. Norovirüsün en belirgin belirtisi kusma. Mide gribi olarak da bilinen bu virüsten korunmak için sık sık elleri yıkamak çok büyük bir önem taşıyor

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