Kusma belirtisiyle ortaya çıkıyor! Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
Habertürk
Giriş: 10 Ocak 2025 - 15:49 Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 16:30
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Avrupa'da hastaneleri dolduran norovirüs salgını, şu an Türkiye'de de görülmeye başlandı. Norovirüsün en belirgin belirtisi kusma. Mide gribi olarak da bilinen bu virüsten korunmak için sık sık elleri yıkamak çok büyük bir önem taşıyor
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