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        Anasayfa Video Sinema Kolpaçino 4 4'lük, Yaşam Koçu, Arıcı: Ölüm Kovanı vizyonda! Othello ve Çirkin sahnede! Mercan Dede'nin sergisi Casa Botter'da

        Kolpaçino 4 4'lük, Yaşam Koçu, Arıcı: Ölüm Kovanı vizyonda! Othello ve Çirkin sahnede! Mercan Dede'nin sergisi Casa Botter'da

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ocak 2024 - 09:40 Güncelleme: 12 Ocak 2024 - 10:05

        Bu hafta vizyonda giren serinin dördüncü filmi "Kolpaçino 4 4'lük", kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini konu ediniyor. Doğu Demirkol senaristliğinde, Burak Kuka yönetmenliğinde vizyona giren haftanın komedi filmlerinden bir diğeri "Yaşam Koçu". 2024’ün ilk büyük aksiyon filmi "Arıcı: Ölüm Kovanı" (The Beekeper), eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını konu ediniyor. Tiyatro sahnelerinde ise Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar gibi isimler Shakespeare'in en beğenilen eserlerinden biri olan "Othello" ile tekrar seyirci karşısında. Nihal Yalçın ve Onur Berk Aslanoğlu'nun oynadığı "Çirkin", şimdiden Şubat ayına kadar kapalı gişe...

        Casa Botter, Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisini ağırlıyor. Sergi, 4 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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