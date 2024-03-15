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        Anasayfa Video Sinema Oscarlı Oppenheimer ve Poor Things yeniden sinemada! İşte vizyondaki filmler, tiyatro, sergi önerisi

        Oscarlı Oppenheimer ve Poor Things yeniden sinemada! İşte vizyondaki filmler, tiyatro, sergi önerisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mart 2024 - 10:43 Güncelleme: 15 Mart 2024 - 10:48

        Oscar ödülleri sahiplerini buldu ve Oscar'ın yıldız filmi Oppenheimer ile Emma Stone'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazandıran Poor Things yeniden vizyona girdi. Bu hafta vizyona giren 2 yerli aile filmi öne çıkıyor. Aile Çıkmazı ve Mükemmel Aile eğlenceli aile komedisi izlemek isteyenleri beyaz perdede bekliyor. Gece Yüzüşü ve Kara Cinin Laneti filmleri de korku gerilim türünde filmler olarak öne çıkıyor. 

        Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın rol aldığı Kim Bu Ben ENKA Oditoryum'da İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu John Steinbeck'in ölümsüz eseri Fareler ve İnsalar'ın tiyatro oyunu AKM'de seyircisini bekliyor. Osman Hamdi Bey'in ikinci 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eseri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 'Türk Resmini İzlemek' adlı kalıcı sergisi sanat severlerin ilgisine açılırken, bir diğer sergi lokasyonu da İstanbul Modern'de Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı sergisi. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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