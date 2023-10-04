Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz! Meğer bakteri yuvasıymış

        Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz

        Vücudunuzun temizliği hakkında gözden kaçırdığımız noktalar olabilir. Bunlardan birisi de göbek deliği. Evet yanlış duymadınız, göbek deliği temizliği çoğu kez göz ardı ediliyor. Peki, bu durum ne gibi sorunlara yol açabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 08:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Duş alırken göbek deliğinize ulaşabiliyorsanız, onu yıkamalısınız ve bu özellikle yaz aylarında geçerlidir. İnanın hepimiz unuttuğumuzu söylüyoruz ama havalar ısındığında ve biz daha çok terlediğimizde, göbek deliğiniz olan ter, ısı ve ten tene temas eylemi bir bakteri yuvasına dönüşebilir.

        2

        Bir dakikanızı ayırıp yıkamayı unutmayın ve daha sonra cilt sorunlarından kaçının. Eğer bu sizde genel bir hijyen iyileştirme çılgınlığının kıvılcımını yaratıyorsa, bir dahaki sefere banyoya girdiğinizde hiçbirimizin saç fırçalarımızı yeterince temizlemediğimizi unutmayın.

        3

        GÖBEK DELİĞİNİZİ YIKAMAK İÇİN EKSTRA KURALLAR

        Sabun ve su cildinizin her santiminde harikalar yaratsa da göbek deliğinizi temizlerken almanız gereken birkaç ekstra ipucu var. Göbek deliğindeki kir ve birikintilerin temizlenmesi için haftada birkaç kez uygulanan programa katılırsanız, bu yeterince sıktır.

        4

        Bir sonraki duş veya banyonuzdan hemen önce, pamuklu çubuğu (veya pamuklu çubuk) tuvalet ispirtosuna batırın ve göbek deliğinizin iç kısmı etrafında döndürerek döşemeleri bununla silin.

        5

        Sonuncusu temiz çıkana kadar alkole batırılmış yeni bir pamuklu çubuk kullanın. Daha sonra başka bir pamuklu çubuk alın, suya batırın ve kuruyan alkolü gidermek için işlemi tekrarlayın. Kendinizi ve göbek deliğinizi duşta yıkadıktan sonra, bir miktar havluyla nazikçe kurulayın.

        6

        Eğer bir kıyafetiniz varsa, alkol içeren Q-ipuçlarını atlayın, yıkayın, kurulayın ve ardından losyonla nemlendirin. Bakteri üretebileceği için innie üzerinde losyon kullanmayın.

        7

        Pirsinginiz varsa yukarıdaki uygun talimatları kullanın ve ayrıca bir pamuk topunu 8 ons suda kaynatılmış ¼ çay kaşığı tuz çözeltisine batırın. Bu çözelti tamamen soğuduktan sonra alanı doyurun.

        8

        BU NEDEN ÖNEMLİDİR?

        İhmal edilen bir göbek deliğinin yağ ve ölü deri hücrelerini biriktirebileceğini bilmelisiniz.

        9

        Bu sonuçta "omfalolit" denilen şeyi yaratabilir. Zamanla kararırlar ve cımbızla çekilmeleri gerekir, ancak bunlar oldukça nadir görülür. Yüzünüzde, sırtınızda veya poponuzda oluşabilecek siyah noktalara benzerler (evet, poponuz sivilcelenir ve işte bunu nasıl temizleyeceğiniz ). Sorunu ortadan kaldırmak için önerdiğimiz şekilde bölgeyi yıkayın.

        10

        Şaşırtıcı bir şekilde, deri kendi üzerine katlandığı için bebekte mantar enfeksiyonu gelişebilir. Ayrıca genellikle karanlıktır, örtülüdür ve terleme nedeniyle nemlenir. Bu, bakterilerin büyümesi için koşullar yaratır.

        11

        Mantar enfeksiyonunuz olsun veya olmasın, temizlenmediği takdirde göbek deliğiniz kötü kokmaya başlayabilir.

        12

        Bir akıntınız (sarı veya yeşil olabilir) veya piercing bölgesinin yakınında kabarcıklar varsa, bir enfeksiyon kapmış olabilirsiniz; bu da onu temiz tutmak için özel bir çaba göstermenizin başka bir nedenidir.

        Kalori eksikliğinde bile neden kilo alıyorsunuz?
        Kalori eksikliğinde bile neden kilo alıyorsunuz?
        Neden bazı insanlar hep geç kalıyor?
        Neden bazı insanlar hep geç kalıyor?
        Ağrıları ve sivilceleri yok ediyor!
        Ağrıları ve sivilceleri yok ediyor!
        Arterleri doğal yollarla açan en iyi 7 gıda！
        Arterleri doğal yollarla açan en iyi 7 gıda！
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı